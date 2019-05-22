Минфин снизил ставки по ОВГЗ

21 мая по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) доходность по трехмесячным облигациям была снижена с 18,5 до 17,89%. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Минфине отмечают, что эффективное управление госдолгом создало благоприятные условия для снижения ставки заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне с 19,5% до 18,5%. Тенденция к снижению, которая наблюдается с конца апреля, обусловлена также ​​позитивными ожиданиями инвесторов. Кроме этого 25 апреля НБУ понизил учетную ставку с 18% до 17,5%, отмечают в министерстве.

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За неполных пять месяцев на внутреннем рынке Минфин привлек 147 млрд грн. Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.

С начала года портфель нерезидентов в ОВГЗ вырос более чем в шесть раз и на составляет около 39,7 млрд грн. Вложения в ОВГЗ физлиц также растут. За 2018 год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и составляет 9 млрд грн.

Из общей суммы заимствований на внутреннем рынке 37,2 млрд грн и $502 млн привлечено в инструменты, срок обращения которых дольше года.

В Минфине подчеркивают, что работают над упрощением доступа иностранных инвесторов к внутреннему рынку. В частности, в ближайшее время ожидается запуск полноценного сотрудничества с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream. Кроме того, завершается тестирование проведения первичных размещений на аукционной платформе Bloomberg для дальнейшего использования ее при размещении ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что Нацбанк открыл доступ к параметрам выпусков ОВГЗ с использованием технологии API.

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