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22.05.2019, 10:01

Минфин снизил ставки по ОВГЗ

Минфин снизил ставки по ОВГЗ

В Минфине заявляют, что эффективное управление госдолгом создало благоприятные условия для снижения ставки заимствований

21 мая по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) доходность по трехмесячным облигациям была снижена с 18,5 до 17,89%. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Минфине отмечают, что эффективное управление госдолгом создало благоприятные условия для снижения ставки заимствований по краткосрочным ОВГЗ в гривне с 19,5% до 18,5%. Тенденция к снижению, которая наблюдается с конца апреля, обусловлена также ​​позитивными ожиданиями инвесторов. Кроме этого 25 апреля НБУ понизил учетную ставку с 18% до 17,5%, отмечают в министерстве.

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За неполных пять месяцев на внутреннем рынке Минфин привлек 147 млрд грн. Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц.

С начала года портфель нерезидентов в ОВГЗ вырос более чем в шесть раз и на составляет около 39,7 млрд грн. Вложения в ОВГЗ физлиц также растут. За 2018 год этот показатель увеличился в четыре раза (с 1,5 млрд грн до 6,0 млрд грн) и составляет 9 млрд грн.

Из общей суммы заимствований на внутреннем рынке 37,2 млрд грн и $502 млн привлечено в инструменты, срок обращения которых дольше года.

В Минфине подчеркивают, что работают над упрощением доступа иностранных инвесторов к внутреннему рынку. В частности, в ближайшее время ожидается запуск полноценного сотрудничества с международным депозитарием ценных бумаг Clearstream. Кроме того, завершается тестирование проведения первичных размещений на аукционной платформе Bloomberg для дальнейшего использования ее при размещении ОВГЗ.

Ранее сообщалось, что Нацбанк открыл доступ к параметрам выпусков ОВГЗ с использованием технологии API.

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Теги: гособлигации, ОВГЗ
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