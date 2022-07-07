Минфин выполнил план заимствований почти на 70%. Но ставки по ОВГЗ поднимать не планирует

Министерство финансов выполнило план заимствований на внутреннем рынке менее чем на 70%. Несмотря на это, ведомство не хочет поднимать ставки по Облигациям внутреннего государственного займа. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос LIGA.net.

Так, планом на 2022 год предусмотрены заимствования на внутреннем рынке почти на 520 млрд грн.

"По состоянию на 4 июля 2022 года от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 349,7 млрд грн. То есть почти 70% плана заимствований выполнено в течение первой половины года", — говорят в Минфине.

Однако такой, казалось бы, хороший результат связан с "печатаньем" денег Нацбанком. Из 350 млрд, которые привлек Минфин, 225 млрд выкупил Нацбанк. То есть около двух третей всех внутренних заимствований – эмиссия. А если брать только рыночные заимствования, план выполнен на 24%.

Накануне глава НБУ Кирилл Шевченко предупредил, что дальнейшая "печатаньем" гривни угрожает Украине значительной инфляцией и девальвацией. Он призывает увеличить другие источники доходов, в частности, "активизировать внутренние заимствования путем увеличения процентных ставок по гривневым ОВГЗ до рыночного уровня".

Однако в ответе на запрос LIGA.net Минфин настаивает на своем: ставки по ОВГЗ остаются на нынешнем уровне (9,5-11%).

"Военные облигации — это важный инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета в военное время. Это также инструмент сохранения и приумножения сбережений для населения и бизнеса, однако, прежде всего, нужно помнить, что средства по размещению военных облигаций идут на удовлетворение неотложных военных и оборонных расходов государственного бюджета", — заявили в Министерстве финансов.

Однако состоявшийся 5 июля последний аукцион Минфина свидетельствует — по нынешним ставкам спроса на облигации нет. Ведомству удалось привлечь всего 128 млн грн.

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Наталия Софиенко , Павел Калашник

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