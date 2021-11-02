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Министр экономики Любченко подал заявление об отставке

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 11:18
Министр экономики Любченко подал заявление об отставке - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – написал он.

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Любченко был назначен первым вице-премьером и министром экономики в мае этого года. До этого он возглавлял Госналоговую службу.

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Наталия Софиенко
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отставка Алексей Любченко
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