Министр экономики Любченко подал заявление об отставке
02.11.2021, 11:18
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)
Министр экономики Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился к аппарату Верховной Рады. Об этом сообщает в Telegram представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", – написал он.
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Любченко был назначен первым вице-премьером и министром экономики в мае этого года. До этого он возглавлял Госналоговую службу.
- С 20 апреля 2021 Кабинет министров переназначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Согласно решению правительства, Любченко должен был занимать должность руководителя ГНС пять лет.
- 27 апреля Окружной административный суд города Киева получил иск об отмене распоряжения Кабинета министров Украины о назначении Алексея Любченко.
- 18 мая правящая парламентская фракция Слуги народа согласовала кандидатуры трех новых министров. Вместо главы Минэкономики Игоря Петрашко предложили кандидатуру Любченко.
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