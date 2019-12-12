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Министр экономики назвал размер своей зарплаты

Министр экономики назвал размер своей зарплаты
12.12.2019, 09:56

По словам Милованова, он хочет получать такую же зарплату как и все другие министры

Министр экономики Украины Тимофей Милованов сообщил, что его зарплата составляет 31 000 грн в месяц. Об этом он написал в Facebook.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве – 93 122 грн в целом, что составляет 31 041 грн в месяц", - написал министр.

При этом он добавил, что хочет "получать такую же зарплату как и все другие министры".

"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", - уточнил Милованов.

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Тимофей Милованов зарплата
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