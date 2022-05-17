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Министр финансов Германии поддержал конфискацию активов ЦБ РФ в пользу Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 11:37
Министр финансов Германии поддержал конфискацию активов ЦБ РФ в пользу Украины - Фото
Фото: EPA

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что поддерживает конфискацию активов Центрального банка РФ в пользу Украины. Об этом он сказал в интервью четырем европейским газетам, среди которых немецкая Handelsblatt.

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"Я политически открыт к идее конфискации иностранных активов Центрального банка России. Мы уже ведем это обсуждение в G7 и ЕС, и есть предложения", – отметил Линднер.

Немецкий министр более осторожно относится к перспективе принудительного изъятия частных российских активов.

"Мы должны уважать верховенство права, даже когда имеем дело с российскими олигархами", – сказал он.

  • По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд.
  • Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия планирует судиться из-за заморозки своих резервов.
  • Министерство экономики Украины и офис президента заявляли, что правительство совместно с другими странами ищет механизм, как передать Украине арестованные золотовалютные резервы Центробанка РФ. Их хотят использовать в качестве репараций для предстоящего восстановления страны после войны.
Андрей Водяный
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