Министр Рева назвал "полной дурней" штрафы за коммунальные долги

Министр социальной политики Андрей Рева назвал "полной дурней" введение с 1 июня штрафов за долги по коммунальным услугам. Об этом он сказал журналистам в кулуарах правительства, передает 112 Украина.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная дурня. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню - какой в этом смысл? Это дурня полная. Если бы речь шла о богатых людях, которые не платят из-за своей недисциплинированности или нежелания, возможно, это было бы правильно. Но говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить - я считаю, что это дурня полная", - прокомментировал он.

Рева напомнил, что решение о введении штрафов принято не правительством, а утверждено законодательно депутатами. "Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня этого года, она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям представлять себе, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать", - отметил он.

Рева подчеркнул, что в случае проблем с выплатой зарплаты или задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет.

С 10 июня в Украине начисляют штрафы за долги по коммунальным услугам, которые образовались с 1 мая текущего года. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах.

Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора. Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

С 1 мая заработал новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предполагает заключения договоров между поставщиками услуг и их потребителями. Поставщики получили право прекращать предоставлять услуги в случае задолженности потребителя, которую он не погасил в течение месяца после предупреждения.

На 1 апреля самые большие долги за коммунальные услуги были у киевлян - 6,58 млрд грн.