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12.06.2019, 18:08

Министр Рева назвал "полной дурней" штрафы за коммунальные долги

Министр Рева назвал "полной дурней" штрафы за коммунальные долги

Министр соцполитики раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам

Министр социальной политики Андрей Рева назвал "полной дурней" введение с 1 июня штрафов за долги по коммунальным услугам. Об этом он сказал журналистам в кулуарах правительства, передает 112 Украина.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная дурня. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню - какой в этом смысл? Это дурня полная. Если бы речь шла о богатых людях, которые не платят из-за своей недисциплинированности или нежелания, возможно, это было бы правильно. Но говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить - я считаю, что это дурня полная", - прокомментировал он.

Рева напомнил, что решение о введении штрафов принято не правительством, а утверждено законодательно депутатами. "Такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня этого года, она небольшая, но я понимаю, насколько неприятно людям представлять себе, что им будут начислять какую-то пеню. Посмотрим, как этот механизм будет действовать", - отметил он.

Рева подчеркнул, что в случае проблем с выплатой зарплаты или задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет.

С 10 июня в Украине начисляют штрафы за долги по коммунальным услугам, которые образовались с 1 мая текущего года. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах.

Размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком, а начисляется она на ту сумму, которая образуется с момента заключения такого договора.  Штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

С 1 мая заработал новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который предполагает заключения договоров между поставщиками услуг и их потребителями. Поставщики получили право прекращать предоставлять услуги в случае задолженности потребителя, которую он не погасил в течение месяца после предупреждения.

На 1 апреля самые большие долги за коммунальные услуги были у киевлян - 6,58 млрд грн.

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Теги: услуги ЖКХ, штрафы, коммунальные услуги, коммуналка
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