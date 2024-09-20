Минобороны получило 40 млн евро от Дании на финансирование САУ "Богдана"

Ожидается, что вклад Дании в финансирование производства оружия в Украине составит $215 млн

Фото: Рустем Умеров/Facebook

На счета Минобороны зачислены первые 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании на украинское оборонное производство. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, так как Дания выделила в общей сложности 50 млн евро на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана", — написал Умеров с соцсетях.

Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в сентябре установки были поставлены армии.

Согласно договоренностям, Дания согласилась возместить стоимость 18 САУ "Богдана", сделанных в Украине.

В августе правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на около $116,14 млн. В частности, запланировано увеличить до около $44,5 млн "промышленный пул" для закупок у оборонной промышленности. Также $16,6 млн запланированы на финансирование закупок через украинский оборонно-промышленный комплекс в текущем году.

Как заявлял президент Владимир Зеленский вклад Дании в финансирование производства оружия в Украине составит $215 млн.