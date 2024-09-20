Минобороны получило 40 млн евро от Дании на финансирование САУ "Богдана"
На счета Минобороны зачислены первые 40,7 млн евро из пакета помощи от Дании на украинское оборонное производство. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.
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"Это важный шаг для укрепления нашей обороноспособности, так как Дания выделила в общей сложности 50 млн евро на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ "Богдана", — написал Умеров с соцсетях.
Дания заказала в Украине 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в сентябре установки были поставлены армии.
Согласно договоренностям, Дания согласилась возместить стоимость 18 САУ "Богдана", сделанных в Украине.
В августе правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи для Украины на около $116,14 млн. В частности, запланировано увеличить до около $44,5 млн "промышленный пул" для закупок у оборонной промышленности. Также $16,6 млн запланированы на финансирование закупок через украинский оборонно-промышленный комплекс в текущем году.
Как заявлял президент Владимир Зеленский вклад Дании в финансирование производства оружия в Украине составит $215 млн.
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