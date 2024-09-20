Міноборони отримало 40 млн євро від Данії на фінансування САУ "Богдана"

Очікується, що внесок Данії у фінансування виробництва зброї в Україні становитиме $215 млн

Фото: Рустем Умєров/Facebook

На рахунки Міноборони зараховано перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії на українське оборонне виробництво. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 млн євро на виробництво 18 найновіших артилерійських та, головне, українських САУ "Богдана", – написав Умєров в соцмережах.

Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже у вересні САУ були передані армії.

Згідно з домовленостями, Данія погодилася відшкодувати вартість 18 САУ "Богдана", зроблених в Україні.

У серпні уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги для України на близько $116,14 млн. Зокрема, заплановано збільшити на близько $44,5 млн "промисловий пул" для закупівель в оборонній промисловості. Також $16,6 млн заплановано на фінансування закупівель через український оборонно-промисловий комплекс цього року.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, внесок Данії у фінансування виробництва зброї в Україні складе $215 млн.