Міноборони отримало 40 млн євро від Данії на фінансування САУ "Богдана"
На рахунки Міноборони зараховано перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії на українське оборонне виробництво. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 млн євро на виробництво 18 найновіших артилерійських та, головне, українських САУ "Богдана", – написав Умєров в соцмережах.
Данія замовила в Україні 18 самохідних артилерійських установок "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже у вересні САУ були передані армії.
Згідно з домовленостями, Данія погодилася відшкодувати вартість 18 САУ "Богдана", зроблених в Україні.
У серпні уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги для України на близько $116,14 млн. Зокрема, заплановано збільшити на близько $44,5 млн "промисловий пул" для закупівель в оборонній промисловості. Також $16,6 млн заплановано на фінансування закупівель через український оборонно-промисловий комплекс цього року.
Як заявляв президент Володимир Зеленський, внесок Данії у фінансування виробництва зброї в Україні складе $215 млн.
- 16 вересня 2024 року Данія оголосила, що передасть Україні ще F-16 до кінця року.
- 7 вересня Данія надала 44 млн євро допомоги для Миколаївської області.