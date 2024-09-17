Данія виділила 44 млн євро допомоги для Миколаївської області

Данія ще навесні 2023 року взяла на себе провідну роль у відновленні Миколаєва та області

Посол Королівства Данія Олє Егберг Міккельсен та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Фото: скриншот Віталій Кім/telegram)

Координаційний комітет партнерства затвердив четвертий та п'ятий пакети допомоги від Данії на 44 млн євро для Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Гроші будуть спрямовані на забезпечення нагальних потреб регіону, зокрема на екстрену енергетичну допомогу. Всі кошти будуть під постійним моніторингом антикорупційних організацій, наголосив Кім.

Данія ще у березні 2023 року підписала меморандум, в якому зобов'язалася взяти на себе провідну роль у відновленні Миколаєва та області.

Співпраця зосереджена на восьми напрямах: інфраструктура, ефективне управління, морська галузь, транспорт, міське планування, розвиток малого та середнього бізнесу, зелений перехід, молодь та культура.

У листопаді минулого року Данія виділяла для Миколаєва та області $42,9 млн на підготовку регіону до зими.

Гроші використовувалися на закупівлю та монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичної соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні.

У січні цього року Данія виділила Миколаєву новий пакет фінансової допомоги на $21 млн на розмінування сільгоспземель, когенераційні установки, а також реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки.