Дания выделила 44 млн евро помощи для Николаевской области

Дания еще весной 2023 года взяла на себя ведущую роль в восстановлении Николаева и области

Посол Королевства Дания Оле Эгберг Миккельсен и глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Фото: скриншот Виталий Ким/telegram)

Координационный комитет партнерства утвердил четвертый и пятый пакеты помощи от Дании на 44 млн евро для Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Деньги будут направлены на обеспечение неотложных потребностей региона, в частности на экстренную энергетическую помощь. Все средства будут под постоянным мониторингом антикоррупционных организаций, подчеркнул Ким.

Дания еще в марте 2023 года подписала меморандум, в котором обязалась взять на себя ведущую роль в восстановлении Николаева и области.

Сотрудничество сосредоточено на восьми направлениях: инфраструктура, эффективное управление, морская отрасль, транспорт, городское планирование, развитие малого и среднего бизнеса, зеленый переход, молодежь и культура.

В ноябре прошлого года Дания выделяла для Николаева и области $42,9 млн на подготовку региона к зиме.

Деньги использовались на закупку и монтаж оборудования для теплоснабжения, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критической социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.

В январе этого года Дания выделила Николаеву новый пакет финансовой помощи на $21 млн на разминирование сельхозземель, когенерационные установки, а также на реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.