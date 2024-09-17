Дания выделила 44 млн евро помощи для Николаевской области
Координационный комитет партнерства утвердил четвертый и пятый пакеты помощи от Дании на 44 млн евро для Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Деньги будут направлены на обеспечение неотложных потребностей региона, в частности на экстренную энергетическую помощь. Все средства будут под постоянным мониторингом антикоррупционных организаций, подчеркнул Ким.
Дания еще в марте 2023 года подписала меморандум, в котором обязалась взять на себя ведущую роль в восстановлении Николаева и области.
Сотрудничество сосредоточено на восьми направлениях: инфраструктура, эффективное управление, морская отрасль, транспорт, городское планирование, развитие малого и среднего бизнеса, зеленый переход, молодежь и культура.
В ноябре прошлого года Дания выделяла для Николаева и области $42,9 млн на подготовку региона к зиме.
Деньги использовались на закупку и монтаж оборудования для теплоснабжения, водоснабжения, централизованного отопления, поддержку реконструкции критической социальной инфраструктуры и гражданских учреждений в регионе.
В январе этого года Дания выделила Николаеву новый пакет финансовой помощи на $21 млн на разминирование сельхозземель, когенерационные установки, а также на реконструкцию общежития Николаевского государственного аграрного университета по противопожарной безопасности.
- 17 сентября 2024 года Германия заявила, что выделит Украине дополнительно 100 млн евро помощи на зиму.