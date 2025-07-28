Минобороны увеличило закупки у украинских производителей: доля возросла до 71%

На виставке современного вооружения и военной техники украинского производства в Киеве 6 мая 2025 года (фото - EPA-EFE Сергей Долженко)

В январе-июле 2025 года Агентство оборонных закупок Минобороны заключило контракты с украинскими производителями на сумму, превышающую прошлогоднюю на 158 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В результате доля отечественного вооружения и техники в общем объеме закупок возросла до 71,4% против 44,1% за аналогичный период 2024 года.

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"Рост контрактов с украинскими предприятиями – результат перестройки закупочной архитектуры", – отмечает директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Лучшую динамику демонстрирует направление беспилотных систем. Более 95% средств, выделенных на закупку дронов, направляются именно украинским производителям.