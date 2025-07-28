Міноборони збільшило закупівлі в українських виробників: частка зросла до 71%
У січні-липні 2025 року Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала контракти з українськими виробниками на суму, що перевищує минулорічну на 158 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
У результаті частка вітчизняного озброєння та техніки в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4% проти 44,1% за аналогічний період 2024 року.
"Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", – зазначає директор АОЗ Арсен Жумаділов.
Найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників.
- 21 липня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва й закупівель безпілотників.
- Україна готова законтрактувати всі дрони-перехоплювачі, які компанії встигнуть виготовити до кінця року.
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