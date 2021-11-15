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Мировое богатство утроилось за 20 лет за счет роста цен на недвижимость — McKinsey

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 14:52
Мировое богатство утроилось за 20 лет за счет роста цен на недвижимость — McKinsey - Фото
Фото: EPA

Мировое богатство утроилось за последние два десятилетия, причем Китай обогнал США и занял первое место. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков Глобального института McKinsey (MGI).

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Институт провел исследование национальных богатств 10 стран, на долю которых приходится 60% мировых доходов.

Согласно исследованию, мировой капитал во всем мире вырос с $156 трлн в 2000 году до $514 трлн в 2020 году.

"Сейчас мы богаче, чем когда-либо", — подчеркнул партнер MGI Ян Мишке в интервью Bloomberg.

Вартість активів у світі за останні два десятиліття. Джерело: McKinsey(MGI)

На Китай пришлось почти треть прироста. Его богатство резко выросло с $7 трлн в 2000 году до $120 трлн в 2000 году. Экономический подъем Китая связывают со вступлением во Всемирную торговую организацию.

Богатство США увеличилось более чем вдвое — на $50 трлн — до $90 трлн. В обеих странах более двух третей всего богатства принадлежит 10% домохозяйств, причем их доля растет.

Помимо Китая и США в исследовании McKinsey включили – Германию, Францию, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию, Мексику и Швецию. 

Германия и Франция показали более скромный рост капитала на 14 трлн, а Великобритания — на $7 трлн за последних 20 лет.

Понад дві третини світового багатства зосереджено у нерухомості. Джерело: Глобальний інститут McKinsey.

По подсчетам McKinsey, 68% стоимости активов мира хранится в недвижимости. Резкий рост чистой стоимости активов за последние два десятилетия опередил рост мирового ВВП. Причина — рост цен на недвижимость, спровоцированных снижением процентных ставок.

Растущие цены на недвижимость могут увеличить риск финансового кризиса, подобного тому, который разразился в США в 2008 году после лопнувшего пузыря на рынке жилья. Китай может столкнуться с аналогичными проблемами из-за долгов таких застройщиков, как Evergrande.

Согласно докладу, чтобы решить этот вопрос нужно, чтобы мировое богатство перетекло в более продуктивные инвестиции, которые увеличивают мировой ВВП.

Если ничего не изменится, то худшим сценарием будет обвал цен на активы, который уничтожит до трети мирового богатства. 

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Наталия Фреик
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Китай недвижимость капитал McKinsey
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