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29.05.2019, 14:42

Миссия МВФ позитивно оценила работу Нацбанка - Смолий

Миссия МВФ позитивно оценила работу Нацбанка - Смолий

Глава миссии МВФ доволен монетарной политикой НБУ

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден положительно оценил деятельность Национального банка Украины (НБУ), в частности его монетарную политику, сообщил в Twitter глава НБУ Яков Смолий.

"Наши команды плодотворно работали в течение их (миссии МВФ - ред.) пребывания в Киеве. Как сказал Рон ван Роден, глава миссии, вопросов к НБУ нет. Одобрили нашу монетарную политику", - написал он.

"Приятно, что все on the same page (одного мнения - ред.) относительно важности МВФ для Украины", - добавил Смолий.

Снижение темпов роста цен было одним из требований МВФ. Жесткая монетарная политика НБУ, в частности высокая учетная ставка, направлены на эту цель.

Накануне миссия МВФ провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Государственной налоговой службы Сергеем Верлановым.

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Теги: Яков Смолий, МВФ, миссия мвф, монетарная политика нбу
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