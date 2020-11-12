Миссия МВФ приедет к концу года, если решим три блока вопросов – глава НБУ
Дата приезда мисси Международного валютного фонда в Украину станет известна после решения трех блоков вопросов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Голосу Америки во время своего визита в Вашингтон.
"Для того, чтобы появились даты, необходимо достигнуть прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним продвигаться, то в этом вопросе я остаюсь оптимистом – у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", – сказал Шевченко.
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Глава НБУ добавил, что на данном этапе с МВФ обсуждаются три блока вопросов.
Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине.
Второй – проект бюджета Украины на 2021 год.
Третий – работа Национального банка Украины.
"Наибольшее беспокойство вызывало решение Конституционного суда", – уточнил Кирилл Шевченко.
- 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за решения КСУ. Он добавил, что если миссия МВФ не приедет в Украину, будет "дыра в бюджете".
- 5 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что решение Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования не повлияет на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.
- 6 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков программы МВФ.
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