Миссия МВФ приедет к концу года, если решим три блока вопросов – глава НБУ

Дата приезда мисси Международного валютного фонда в Украину станет известна после решения трех блоков вопросов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в интервью Голосу Америки во время своего визита в Вашингтон.

"Для того, чтобы появились даты, необходимо достигнуть прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним продвигаться, то в этом вопросе я остаюсь оптимистом – у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", – сказал Шевченко.

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Глава НБУ добавил, что на данном этапе с МВФ обсуждаются три блока вопросов.

Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине.

Второй – проект бюджета Украины на 2021 год.

Третий – работа Национального банка Украины.

"Наибольшее беспокойство вызывало решение Конституционного суда", – уточнил Кирилл Шевченко.

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Роман Брыль

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