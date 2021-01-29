Миссия МВФ задержится в Украине еще на десять дней – министр финансов Марченко

Миссия МВФ продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас в активной стадии переговоров. Миссия продолжена на 7-10 дней. За это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие обязательства сможем на себя взять",- сказал министр.

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Он добавил, что дата получения очередного транша от МВФ – это технический вопрос.

"Конечно, деньги хотелось получить еще в прошлом году. Но, главное, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства", – сказал Марченко.

На вопрос, является ли введение государственного регулирования цен на газ причиной продолжения переговоров и задержки транша, министр сообщил, что это одна из тем, которая обсуждается с представителями МВФ.

"Из-за изменений граничной цены, конечно, возникают вопросы у наших партнеров... Это в процессе обсуждения, идут активные консультации. Запуск рынка газа было одним из наших обязательств", – подтвердил министр финансов.

По его словам, партнеры ожидают увидеть четкую модель, которая не позволит повторится ситуации с возвратом регулирования цен на газ в будущем. При этом, добавил Марченко, в МВФ понимают, что принятое правительством Украины решение является необходимым с точки зрения защиты граждан.

"Пока мы не видим критических препятствий, которые бы мешали нам продолжить программу сотрудничества", – резюмировал министр финансов.

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Роман Брыль

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