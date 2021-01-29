UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Миссия МВФ задержится в Украине еще на десять дней – министр финансов Марченко

29.01.2021, 08:54
Миссия МВФ задержится в Украине еще на десять дней – министр финансов Марченко - Фото
Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Миссия МВФ продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр финансов Сергей Марченко

"Мы сейчас в активной стадии переговоров. Миссия продолжена на 7-10 дней. За это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие обязательства сможем на себя взять",- сказал министр.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Он добавил, что дата получения очередного транша от МВФ – это технический вопрос.

"Конечно, деньги хотелось получить еще в прошлом году. Но, главное, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства", – сказал Марченко.

На вопрос, является ли введение государственного регулирования цен на газ причиной продолжения переговоров и задержки транша, министр сообщил, что это одна из тем, которая обсуждается с представителями МВФ.

"Из-за изменений граничной цены, конечно, возникают вопросы у наших партнеров... Это в процессе обсуждения, идут активные консультации. Запуск рынка газа было одним из наших обязательств", – подтвердил министр финансов.

По его словам, партнеры ожидают увидеть четкую модель, которая не позволит повторится ситуации с возвратом регулирования цен на газ в будущем. При этом, добавил Марченко, в МВФ понимают, что принятое правительством Украины решение является необходимым с точки зрения защиты граждан.

"Пока мы не видим критических препятствий, которые бы мешали нам продолжить программу сотрудничества", – резюмировал министр финансов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Министр финансов Украины транш миссия мвф

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 