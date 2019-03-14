Монетизация субсидий: что делать с остатком на счету

Субсидианты имеют право платить меньше, если на счетах есть неиспользованная субсидия. Об этом заявляют в Минсоцполитики.

Если по состоянию на март на счетах субсидиантов у поставщиков коммунальных услуг осталась неиспользованная субсидия, так называемая переплата, граждане имеют право платить меньше - ровно на сумму неиспользованной помощи.

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Если домохозяйство экономило или получило субсидию "задним числом" за те месяцы, когда оплата коммунальных счетов происходила собственными деньгами, оно вправе требовать за февраль платежку, уменьшенную на сумму неиспользованной жилищной субсидии.

"Это право гарантировано постановлением Кабмина N848. Если на счетах лежит большая переплата, домохозяйство может рассчитывать на эти средства также и в апреле", - пояснили в министерстве.

Например, по состоянию на март в личном кабинете субсидианта высвечивается неиспользованная субсидия на сумму 1500 грн. Домохозяйство использовало в феврале газ на сумму 1000 грн. Такое домохозяйство имеет право требовать перерасчет платежки за февраль, где по закону должна стоять сумма к оплате "ноль". Оставшиеся 500 грн переходят на апрель, и если семья использовала в марте газ на 1000 грн, ей в апреле остается доплатить всего 500 грн.

Субсидия, какую домохозяйство получило наличными в марте и получит апреле, благодаря разумному потреблению энергоресурсов и наличию на счете у поставщика услуги неиспользованной помощи, может быть использована по усмотрению семьи.

Напомним, что с 12 марта Ощадбанк начал выплачивать субсидии наличными тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидию назначили до 31 декабря 2018 года. За первый день Ощадбанк выплатил 19,4 млн грн субсидий наличными.