Moody's дало прогноз на случай победы Зеленского на выборах

Международное рейтинговое агентство Moody's отмечает, что возможное избрание Владимира Зеленского президентом Украины не окажет быстрого влияния на экономическую или фискальную политику страны, поскольку его влияние на эти сферы как президента будет ограничено. Об этом со ссылкой на отчет агентства сообщает Интерфакс-Украина.

Moody's ожидает, что проводимые в настоящее время в стране реформы, особенно антикоррупционные, будут в значительной степени продолжены, как и было договорено с внешними партнерами. А последующая программа МВФ, вероятно, появится только после периода длительных переговоров.

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Политические последствия все еще остаются неясными, так как отсутствует определенность о позициях команды Зеленского в ключевых областях политики. Агентство прогнозирует, что он может занять более примирительную позицию по отношению к России, но признавать аннексию Крыма и так называемые "ЛДНР" не будет.

Неопределенность в отношении поставок из России энергоносителей также останется повышенной, отмечает Moody's.

Подводя итоги первого тура, агентство указывает, что вероятность неорганизованной смены власти снизилась, что является позитивным фактором.

Напомним, что финансовые рынки спокойно отреагировали на первый тур выборов президента.

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