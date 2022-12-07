Мошенники "продавали" должности в БЭБ. Цена вопроса — до $15 000
07.12.2022, 18:40
Фото: depositphotos.com
Сотрудники департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности обнаружили мошенническую схему по трудоустройству в БЭБ. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ.
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Стоимость такого "трудоустройства" составляла от $6000 до $15 000.
Граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируют проводить в ближайшее время, уточняют в бюро.
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