Мошенники "продавали" должности в БЭБ. Цена вопроса — до $15 000

Сотрудники департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности обнаружили мошенническую схему по трудоустройству в БЭБ. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ.

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Стоимость такого "трудоустройства" составляла от $6000 до $15 000.

Граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируют проводить в ближайшее время, уточняют в бюро.

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Роман Бриль

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