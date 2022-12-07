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Мошенники "продавали" должности в БЭБ. Цена вопроса — до $15 000

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 18:40
Мошенники
Фото: depositphotos.com

Сотрудники департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности обнаружили мошенническую схему по трудоустройству в БЭБ. Об этом сообщает пресс-служба бюро.   

Злоумышленники обещали должности рядового и руководящего состава в территориальных управлениях и центральном аппарате БЭБ. 

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Стоимость такого "трудоустройства" составляла от $6000 до $15 000. 

Граждан убеждали, что для этого есть необходимые связи. При этом предлагались должности и в территориальные управления БЭБ, конкурсы в которые не проводят и не планируют проводить в ближайшее время, уточняют в бюро. 

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Роман Бриль
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мошенническая схема трудоустройство мошенники БЭБ
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