МВФ готовит $1,4 млрд дополнительной экстренной помощи Украине

Международный Валютный Фонд на следующей неделе рассмотрит запрос Украины об экстренном финансировании на $1,4 млрд. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Он добавил, что в кооперации с Всемирным банком будет подготовлен пакет поддержки в $3 млрд в ближайшие месяцы.

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Согласно заявлению МВФ, первый транш должен быть в размере $350 млн.

"Кроме того, мы продолжаем работать над программой Stand-By для Украины, в рамках которой до конца июня доступно дополнительно $2,2 млрд", – написал Рашкован.

"Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовом и политическом фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. Мы ежедневно контактировали с властями по кризисным мерам. В МВФ мы отвечаем на запрос Украины по чрезвычайному финансированию через Инструмент быстрого финансирования, который наш Совет может рассмотреть уже на следующей неделе", – говорится в заявлении МВФ.

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Роман Брыль

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