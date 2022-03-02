UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ готовит $1,4 млрд дополнительной экстренной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 10:51
МВФ готовит $1,4 млрд дополнительной экстренной помощи Украине - Фото
Фото: Министерство финансов/Facebook

Международный Валютный Фонд на следующей неделе рассмотрит запрос Украины об экстренном финансировании на $1,4 млрд. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.  

Он добавил, что в кооперации с Всемирным банком будет подготовлен пакет поддержки в $3 млрд в ближайшие месяцы. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно заявлению МВФ, первый транш должен быть в размере $350 млн.  

"Кроме того, мы продолжаем работать над программой Stand-By для Украины, в рамках которой до конца июня доступно дополнительно $2,2 млрд", – написал Рашкован.  

"Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовом и политическом фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. Мы ежедневно контактировали с властями по кризисным мерам. В МВФ мы отвечаем на запрос Украины по чрезвычайному финансированию через Инструмент быстрого финансирования, который наш Совет может рассмотреть уже на следующей неделе", – говорится в заявлении МВФ.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владислав Рашкован МВФ помощь Украине stand-by
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 