МВФ начал пятый пересмотр программы EFF для Украины: ожидается новый транш $1,1 млрд

МВФ начинает пятый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины, что открывает возможность получить $1,1 млрд уже этой осенью

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Международный валютный фонд (МВФ) начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), которая позволит Украине привлечь $1,1 млрд уже этой осенью, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Начало работы миссии он обсудил с Альфредом Каммером, директором Европейского департамента МВФ.

"Выразил благодарность господину Каммеру и всей команде Фонда за эффективную работу над четвертым просмотром программы, который завершился этим летом," – отметил Шмыгаль.

Стороны обсудили введение реформ, выполнение структурных маяков и отметили прогресс в этих вопросах.

Шмыгаль также добавил, что Украина активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности, включая успешную реализацию программы ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.

В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу конфискации российских активов, которые должны стать важным ресурсом для поддержки Украины.

Справка В конце июня 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), по итогам которого в начале июля Украина получила транш в размере около $2,2 млрд. Общий объем средств, привлеченных в рамках программы, достиг $7,6 млрд. В конце июня 2024 года Исполнительный совет МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины (EFF), по итогам которого в начале июля Украина получила транш в размере около $2,2 млрд. Общий объем средств, привлеченных в рамках программы, достиг $7,6 млрд.