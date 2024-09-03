МВФ начал пятый пересмотр программы EFF для Украины: ожидается новый транш $1,1 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) начинает миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), которая позволит Украине привлечь $1,1 млрд уже этой осенью, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Начало работы миссии он обсудил с Альфредом Каммером, директором Европейского департамента МВФ.
"Выразил благодарность господину Каммеру и всей команде Фонда за эффективную работу над четвертым просмотром программы, который завершился этим летом," – отметил Шмыгаль.
Стороны обсудили введение реформ, выполнение структурных маяков и отметили прогресс в этих вопросах.
Шмыгаль также добавил, что Украина активно сотрудничает с международными партнерами для обеспечения макрофинансовой стабильности, включая успешную реализацию программы ЕС Ukraine Facility на сумму 50 млрд евро.
В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу конфискации российских активов, которые должны стать важным ресурсом для поддержки Украины.
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