МВФ розпочав п'ятий перегляд програми EFF для України: очікується новий транш $1,1 млрд

МВФ розпочинає п'ятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України, що відкриває можливість отримати $1,1 млрд уже цієї осені

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF), що дасть Україні змогу залучити $1,1 млрд вже цієї осені, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Початок роботи місії він обговорив з Альфредом Каммером, директором Європейського департаменту МВФ.

"Висловив вдячність пану Каммеру та всій команді Фонду за ефективну роботу над четвертим переглядом програми, який завершився цього літа,"– зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили впровадження реформ, виконання структурних маяків і зазначили прогрес у цих питаннях.

Шмигаль також додав, що Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності, включно з успішною реалізацією програми ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро.

Під час обговорення окрему увагу приділили питанню конфіскації російських активів, які мають стати важливим ресурсом для підтримки України.

Довідка Наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), за підсумками якого на початку липня Україна отримала транш у розмірі близько $2,2 млрд. Загальний обсяг коштів, залучених у межах програми, досяг $7,6 млрд. Наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), за підсумками якого на початку липня Україна отримала транш у розмірі близько $2,2 млрд. Загальний обсяг коштів, залучених у межах програми, досяг $7,6 млрд.