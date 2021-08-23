МВФ начал выплачивать деньги на восстановление мировой экономики. Украине дадут $2,7 млрд

Страны-члены МВФ в понедельник, 23 августа, начинают получать свои доли новых спецправа заимствований (СПЗ), которые составляют около $650 млрд. Об этом говорится в официальном пресс-релизе директора-распорядителя МВФ Кристалина Георгиевой.

Украина получит более $2,7 млрд.

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По словам Георгиевой, данное выделение SDR является крупнейшим в истории МВФ. Финансовая помощь от Фонда обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы – дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга. "Страны могут использовать пространство, предусмотренное выделением СДР, для поддержания своей экономики и активизации борьбы с кризисом", – добавила она.

SDR является расчетной единицей МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют.

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Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд для пополнения мировых ресурсов ликвидности. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвоздмездно $2,7 млрд из $650 млрд. Президент Владимир Зеленский считает, что эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику.

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Наталия Софиенко

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