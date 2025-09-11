МВФ оценил "дыру" в финансировании Украины: надо еще до $20 млрд до 2027 года – Bloomberg
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает, что потребности Украины во внешнем финансировании в течение 2026-2027 годов могут превысить предварительные расчеты правительства на $10-20 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По данным собеседников агентства, Кабмин и Министерство финансов Украины настаивают, что для двух лет нужно около $37,5 млрд, тогда как в МВФ считают, что эта сумма будет существенно больше, учитывая растущие военные расходы и другие потребности бюджета.
Окончательные цифры должны согласовать уже на следующей неделе. После этого Украина и МВФ обратятся к союзникам, чтобы обсудить пути получения дополнительного финансирования.
Нынешняя программа МВФ объемом $15,5 млрд почти исчерпана и действует до 2027 года. Она разрабатывалась с предположением, что война завершится в этом году. Теперь украинское правительство стремится согласовать новую программу до конца 2025-го.
В то же время в МВФ выражают обеспокоенность по отдельным статьям расходов, в частности проверки выплат военнослужащим.
МВФ также рекомендует Украине уменьшить уровень теневой экономики, который правительство оценивает в более 30% ВВП, и усилить налоговые поступления.
Ситуацию осложняет и то, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом объемы финансовой помощи от США сократились, и теперь основным донором для Украины остается Европейский Союз.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования на общую сумму $15,6 млрд.
- 9 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально попросила Международный валютный фонд о новой кредитной программе.
