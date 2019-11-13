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МВФ о миссии в Украине: Надеемся на быстрый результат

МВФ о миссии в Украине: Надеемся на быстрый результат
13.11.2019, 09:27

Один из важных вопросов, который обсудит миссия МВФ, - очищение банковского сектора и сохранение достижений

В Международном валютном фонде (МВФ) надеются на скорое завершение переговоров с Украиной по новой кредитной программе, заявил директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен в комментарии Голосу Америки.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - сказал он.

Вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений, замечает Томсен.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - сообщил он.

Комментируя основные вызовы, стоящие перед Украиной, Томсен отметил достижения в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Думаю, за последние годы Украина очень успешно стабилизировала макроэкономику, проводит хорошую фискальную политику, хорошую монетарную политику, обеспечивает независимость центрального банка, начала очистки финансового сектора. Думаю, это очень хорошо", - говорит Томпсон.

"Очевидно, одной из целей является это сохранить и развить. Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в последние годы развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил он.

  • Миссия МВФ вернется в Украину 14 ноября для продолжения обсуждения с властью новой программы сотрудничества.
  • В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила. 
  • НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.

 

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