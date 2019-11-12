Миссия МВФ возвращается в Украину

Представители фонда начнут свою работу в Украине в этот четверг
Миссия международного валютного фонда (МВФ) начнет свою работу в Киеве 14 ноября. Об этом LIGA.net сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Международным валютным фондом", - сказано в заявлении.
Ранее мы писали о том, почему МВФ отложил визит своих представителей в Украину. В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила.
НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.
- Ранее WSJ писала, что МВФ отложил финансовую помощь Украине. В Фонде якобы обеспокоены тем, что президент Владимир Зеленский не сможет возместить миллиарды долларов из "разграбленных банков". Как уточнил LIGA.net высокопоставленный участник переговоров с украинской стороны, этот вопрос обсуждался еще во время визита миссии Фонда в Украину в сентябре этого года.
- 16 октября министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова и глава НБУ Яков Смолий отправились в США для новых переговоров с МВФ и другими организациями. По итогам переговоров Милованов заявил, что правительству удалось найти "путь вперед" в переговорах с МВФ в вопросе ПриватБанка и других банков, где есть невозврат кредитов. Вопрос ПриватБанка был одним из самых сложных в переговорах с МВФ. По словам замглавы Национального банка Катерины Рожковой, в МВФ ожидают, что государство вернет вложенные деньги в ПриватБанк в результате судебных споров в Лондоне и США (штат Дэлавер).
- Миссия МВФ работала в Украине с 11 по 26 сентября, однако уехала без какой-либо конкретики, сообщив лишь, что обсуждение продолжится. Замглавы НБУ Катерина Рожкова утверждает, что МВФ заморозил переговоры с Украиной из-за спора о национализации ПриватБанка.