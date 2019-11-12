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Миссия МВФ возвращается в Украину

Миссия МВФ возвращается в Украину
12.11.2019, 16:57

Представители фонда начнут свою работу в Украине в этот четверг

Миссия международного валютного фонда (МВФ) начнет свою работу в Киеве 14 ноября. Об этом LIGA.net сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Международным валютным фондом", - сказано в заявлении.

Ранее мы писали о том, почему МВФ отложил визит своих представителей в Украину. В распоряжении LIGA.net есть список условий, выдвигаемых МВФ. В нем – 10 пунктов. Часть из них Украина уже выполнила. 

НБУ сохраняет базовый сценарий, что Украина получит новую программу МВФ еще до конца 2019 года, говорят источники в Нацбанке. Речь точно будет идти о трехлетней программе, объемы по-прежнему неизвестны.

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МВФ миссия мвф
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