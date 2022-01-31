МВФ поддержал решение НБУ повысить учетную ставку для удержания инфляции

Международный валютный фонд выразил поддержку монетарной политике НБУ, который недавно принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10%, учитывая инфляционное давление на экономику. Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он напомнил, что Нацбанк перешел к более жесткой политике в марте 2021 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Это было раньше, чем в других странах. И учетная ставка в Украине постепенно увеличивается на несколько процентных пунктов. Мы поддерживаем такую монетарную политику", – отметил Степанян.

По его прогнозам, инфляционное давление будет усиливаться.

"И во многих странах инфляция выше, чем инфляционная цель, однако экономическое восстановление и инфляционное давление разные в разных странах. И надо принимать во внимание внутренние факторы. НБУ правильно реагирует", — отметил представитель МВФ.

20 января НБУ повысил учетную ставку до 10%. Также Нацбанк ухудшил прогноз инфляции и ВВП на 2022 год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.