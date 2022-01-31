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МВФ поддержал решение НБУ повысить учетную ставку для удержания инфляции

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 08:34
МВФ поддержал решение НБУ повысить учетную ставку для удержания инфляции - Фото
Нацбанк Украины (Фото – depositphotos.com)

Международный валютный фонд выразил поддержку монетарной политике НБУ, который недавно принял решение повысить учетную ставку с 9% до 10%, учитывая инфляционное давление на экономику. Об этом во время круглого стола "Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы" заявил представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Он напомнил, что Нацбанк перешел к более жесткой политике в марте 2021 года.

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"Это было раньше, чем в других странах. И учетная ставка в Украине постепенно увеличивается на несколько процентных пунктов. Мы поддерживаем такую монетарную политику", – отметил Степанян.

По его прогнозам, инфляционное давление будет усиливаться.

"И во многих странах инфляция выше, чем инфляционная цель, однако экономическое восстановление и инфляционное давление разные в разных странах. И надо принимать во внимание внутренние факторы. НБУ правильно реагирует", — отметил представитель МВФ.

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Наталия Софиенко
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учетная ставка НБУ МВФ НБУ инфляция
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