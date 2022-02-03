МВФ поддержит страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

Международный валютный фонд готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT в случае вторжения РФ в Украину. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Reuters.

Она отметила, что антироссийские санкции неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

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"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд", — заявила Георгиева.

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В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.

16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.

17 января депутат немецкого парламента Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT нанесет вред не только российской экономике.

В тот же день в издании Handelsblatt появилась информация, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Чуть позже российский ТАСС написал, что представитель Белого дома ответил на их запрос: "Ни один вариант не исключен".

У России заявили, что у них якобы есть "заготовка" на случай отключения банков от SWIFT.

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Наталия Софиенко

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