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МВФ поддержит страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 08:44
МВФ поддержит страны, которые пострадают в случае отключения России от SWIFT - Фото
Кристалина Георгиева (Фото: Erik S. Lesser/ЕРА)

Международный валютный фонд готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT в случае вторжения РФ в Украину. Об этом заявила директор МВФ Кристалина Георгиевасообщает Reuters.

Она отметила, что антироссийские санкции неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

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"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около $700 млрд", — заявила Георгиева.

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В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены крупнейшие организации почти во всех странах мира.
  • 16 декабря Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии. Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину.
  • 17 января депутат немецкого парламента Фридрих Мерц заявил, что отключение России от SWIFT нанесет вред не только российской экономике.
  • В тот же день в издании Handelsblatt появилась информация, что Европа и США больше не рассматривают идею отключить Россию от SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Чуть позже российский ТАСС написал, что представитель Белого дома ответил на их запрос: "Ни один вариант не исключен".
  • У России заявили, что у них якобы есть "заготовка" на случай отключения банков от SWIFT.

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Наталия Софиенко
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Россия МВФ SWIFT Кристалина Георгиева
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