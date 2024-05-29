МВФ повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 год
Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Китая с 4,6% до 5% на 2024 год. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Пересмотр прогноза связан с превысившим ожидания ростом ВВП Китая в первом квартале до 5,3%.
Рост китайской экономики замедлится до 4,5% в 2025 году и до 3,3% к 2029 году, прогнозируют в МВФ.
В фонде отмечают, что недавние усилия китайского правительства по стимулированию экономики дают краткосрочные позитивные результаты. При этом пока не видно выхода из затяжного кризиса рынка недвижимости, который давит на потребителей, бизнес и инвесторов.
"Риски для перспектив смещены в сторону ухудшения, в том числе из-за более продолжительной, чем ожидалось, реструктуризации сектора недвижимости", — цитирует агентство первого заместителя управляющего директора МВФ Гиту Гопинат.
Замедление китайской экономики в последующие годы в МВФ связывают с усилением нового кризиса — старением населения в стране.
Обновленный прогноз МВФ совпадает с целевым показателем китайского правительства, планирующего рост экономики в 5% в 2024 году.
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