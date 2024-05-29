МВФ підвищив прогноз зростання економіки Китаю на 2024 рік

Зростання китайської економіки сповільниться до 4,5% у 2025 році та до 3,3% до 2029 року

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Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Китаю з 4,6% до 5% на 2024 рік. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Перегляд прогнозу пов'язаний з неочікувано високими темпами зростання ВВП Китаю в першому кварталі до 5,3%.

Зростання китайської економіки сповільниться до 4,5% у 2025 році та до 3,3% до 2029 року, прогнозують у МВФ.

У фонді зазначають, що нещодавні зусилля китайського уряду щодо стимулювання економіки дають короткострокові позитивні результати. Водночас поки що не видно виходу із затяжної кризи ринку нерухомості, який тисне на споживачів, бізнес та інвесторів.

"Ризики для перспектив зміщені у бік погіршення, зокрема через більш тривалу, ніж очікувалося, реструктуризацію сектора нерухомості", – цитує агентство першу заступницю директорки МВФ Гіту Гопінат.

Уповільнення китайської економіки у наступні роки у МВФ пов'язують із посиленням нової кризи — старінням населення країни.

Оновлений прогноз МВФ збігається з цільовим показником китайського уряду, який планує зростання економіки у 5% у 2024 році.