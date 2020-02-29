МВФ сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив с украинским правительством и продолжат дискуссию. Об этом 29 февраля сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", - цитирует агентство заявление Люнгмана.

Группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля.

Как писала LIGA.net, они прибыли обсудить так называемый “антиколомойский закон” с Кабмином, Нацбанком, депутатами и Офисом президента.

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