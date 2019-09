МВФ возглавила болгарский экономист

Директором-распорядителем Международного валютного фонда избрана болгарский экономист Кристалина Георгиева. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Новый глава МВФ вступит в должность 1 октября.

Кристалина Георгиева была членом Еврокомиссии. С января 2017 года она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1