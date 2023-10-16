МВФ запустил фонд для поддержки реформ в Украине

Международный валютный фонд объявил о запуске фонда развития способностей для Украины, на который доноры уже выделили $14 млн, сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

Фонд охватит потребности реализации плана развития потенциала Украины, успешного осуществления реформ, отметил Пышный.

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Он подчеркнул, что в двух последних меморандумах Украины с МВФ, в частности, говорится, что основной фокус будет на сохранении макроэкономической, внешней и финансовой стабильности для того, чтобы укрепить состоятельность Украины.

Кроме того, важны несколько направлений – международная финансовая помощь, реформирование украинской экономики, укрепление институциональной способности органов власти.

"МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины. Сейчас доноры уже выделили $14 млн. Цель – собрать $65 млн", – заявил Пышный.