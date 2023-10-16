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МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 09:47
МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні - Фото
Фото: Facebook Андрій Пишний

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили $14 млн, повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

Фонд охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, успішного здійснення реформ, зазначив Пишний.

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Він наголосив, що у двох останніх меморандумах України з МВФ, зокрема, йдеться про те, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.

Крім того, важливими є кілька напрямів – міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади.

"МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили $14 млн. Мета – зібрати $65 млн", – заявив Пишний.

Наталія Софієнко
МВФАндрій Пишнийреформи в україні
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