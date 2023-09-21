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На первых тендерах по восстановлению разрушенного жилья сэкономили 45 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 11:42
На первых тендерах по восстановлению разрушенного жилья сэкономили 45 млн грн - Фото
Фото: Агентство восстановления/Facebook

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентство восстановления) заключило первые договоры на ремонты 15 поврежденных в результате российской агрессии зданий. Об этом сообщает пресс-служба Агентства. 

Ожидаемая стоимость этих тендеров составляла 695 млн грн. По результатам аукционов сумма уменьшилась почти на 45 млн грн.

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Наибольшую сумму на тендерах удалось сэкономить на восстановлении объектов в Киевской области (на 27 млн грн) и почти на 14 млн на проведении работ в Тростянце Сумской области.

В Киевской области наиболее существенное снижение цены на восстановление жилых домов в Буче – на улицах Яблонская, 17, и Гмыри, 11/6. В тендере на реконструкцию дома на ул. Яблонская, 17, приняли участие четыре компании. Это позволило снизить ожидаемую стоимость на 14 млн грн.

Значительные повреждения получил и дом на ул. Гмыри, 11/6. В тендере на его восстановление приняли участие две компании. Уменьшение стоимости – более 6 млн грн.

Всего в результате заключенных договоров будут восстановлены 11 жилых домов, одно административное помещение в Киевской области, помещение столовой в Ивановском лицее в Черниговской области, а также больница и поликлиника в Тростянце.

Восстановление этих зданий финансируется из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России. 

Роман Брыль
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