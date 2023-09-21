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На перших тендерах з відновлення зруйнованого житла заощадили 45 млн грн

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 11:42
На перших тендерах з відновлення зруйнованого житла заощадили 45 млн грн - Фото
Фото: Агентство відновлення/Facebook

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення) уклало перші договори на відбудову 15 пошкоджених внаслідок російської агресії будівель. Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Очікувана вартість цих тендерів складала 695 млн грн. За результатами аукціонів сума зменшилась майже на 45 млн грн.

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Найбільшу суму на тендерах вдалося заощадити на відновленні об'єктів у Київській області (на 27 млн грн) та майже на 14 млн на проведенні робіт у Тростянці Сумської області.

У Київській області найбільше зниження ціни на відновлення житлових будинків у Бучі – на вулицях Яблонська, 17, та Гмирі, 11/6. У тендері на реконструкцію будинку на вул. Яблонська, 17, взяли участь чотири компанії. Це дозволило знизити очікувану вартість на 14 млн грн.

Значних пошкоджень зазнав і будинок на вул. Гмирі, 11/6. У тендері на його відновлення взяли участь дві компанії. Зменшення вартості – понад 6 млн грн.

Загалом у результаті укладених договорів будуть відновлені 11 житлових будинків, одне адміністративне приміщення у Київській області, приміщення їдальні в Іванівському ліцеї на Чернігівщині, а також лікарня та поліклініка у Тростянці.

Відновлення цих будівель фінансується із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Роман Бриль
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