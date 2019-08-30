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Налоговики выявили на предприятиях почти 12 000 нелегалов

Налоговики выявили на предприятиях почти 12 000 нелегалов
30.08.2019, 13:27

По результатам проверок ГНС в госбюджет доначислено более 800 млн грн

За январь-июль во время налоговых проверок установлены нарушения налогового законодательства при выплате заработных плат в 44,1% компаний. За месяц показатель  вырос на 1,4% (за июль-июнь - 42,7%).

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНС), по результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 571,8 млн грн налога на доходы физлиц, 160 млн грн единого взноса и 46,6 млн грн военного сбора.

Кроме того, выявлены 11 800 человек, работавших без оформления трудовых отношений.

За семь месяцев работодатели дополнительно заключили 96 200 трудовых договоров.

За январь-июль госрегистрацию получили 13 800 граждан, которые занимались предпринимательской деятельностью неофициально. В результате в бюджеты дополнительно уплачено 17 млн ​​грн налогов и сборов и 18,1 млн грн единого взноса.

  • В 2018 году инспекторы Гоструда выявили на предприятиях более 25 000 нелегальных работников.
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нелегальный труд зарплата ГНС доначисления в бюджет
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