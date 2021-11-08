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На Prozorro.Продажи открылись аукционы по земельным участкам. Выставлено 2300 га

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 16:33
На Prozorro.Продажи открылись аукционы по земельным участкам. Выставлено 2300 га - Фото
Земля (Фото: depositphotos.com)

На электронной площадке Prozorro.Продажи прошли первые аукционы по продаже и аренде земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.   

Земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 0,23 га продал Каменка-Бугский городской совет Львовской области. За лот соревновалось три участника, и стартовая цена в ходе торгов выросла в более чем четыре раза с 704 000 грн до 3 млн грн, говорится в сообщении.  

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Проданный земельный участок предназначен для строительства и обслуживания предприятий торговли. 

Также в ходе аукционов сдан в аренду на три года земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 1,3 га в Дрогобыче. По результатам торгов стоимость года аренды установлена на уровне 227 000 грн.   

Победителей этих аукционов привели аккредитованные в системе Prozorro.Продажи площадки Галконтракт и Сомгиз соответственно. 

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На сегодняшний день в системе Prozorro.Продажи уже объявлено 510 земельных аукционов на 245 млн гривень. Из них – 335 аукционов по аренде и 175 – по продаже.  

Общая площадь выставленных на аукционах земельных участков – 2 300 га. 

  • 22 сентября 2021 Кабмин принял постановление №1013, где указано, что администратором электронной торговой системы по продаже и аренде земельных участков становится ГП Прозорро.Продажи. 
  • С момента основания электронной системы публичных закупок Prozorro 1 августа 2016 года коммунальные и государственные предприятия сэкономили на госзакупках 190 млрд грн.  
  • 4 ноября ГП Прозорро.Продажи уплатило в госбюджет рекордные 57,3 млн грн налогов и дивидендов по итогам девяти месяцев текущего года.   

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Роман Брыль
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