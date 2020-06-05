Набсовет Укрэксимбанка ответил на звонок Зеленского по поводу жалоб бизнеса

Наблюдательный совет Укрэксимбанка открыт к обращениям клиентов и готов рассматривать любые вопросы, "которые будут доведены до его сведения по официальным каналам коммуникации". Об этом говорится в обращении набсовета банка.
"Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка", - отмечают в сообщении.
В Укрэксимбанке напоминают, что в компетенцию набсовета правления банка входит решение текущих бизнес-дел таким образом, чтобы учесть как интересы банка, так и интересы клиента.
В банке подчеркивают, что контроль за эффективностью работы правления является исключительной компетенцией набсовета, а не акционера или любого другого политического органа.
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