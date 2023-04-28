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НАБУ и САП назвали подозреваемых в деле потери Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке

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28.04.2023, 16:27
НАБУ и САП назвали подозреваемых в деле потери Украэрорухом 160 млн грн в Платинум Банке - Фото
Украэрорух (Фото: kyiv.gp.gov.ua)

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении двум бывшим чиновникам госпредприятия Украэрорух, действия которых привели к убыткам в 160 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.   

По данным следствия, в 2016 году занимавшие в то время должности первого заместителя и заместителя директора госпредприятия, проигнорировав приказ главы Украэроруха и предупреждения Мининфраструктуры, продолжили осуществлять платежи через проблемный Платинум Банк. Они также не вывели средства Украэроруха со счетов банка перед его банкротством.  

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Следственные действия по факту потери денег Украрорухом в Платинум банке шли с 2017 года, а в 2019 году НАБУ провело обыски на госпредприятии по данному делу.   

НБУ отнес Платинум Банк к категории неплатежеспособных в январе 2017 года.  

Украэрорух перечислил на текущие счета в Платинуме 160 млн грн накануне его банкротства двумя траншами – 28 ноября и 29 декабря 2016 года. 

Как сообщили ранее LIGA.net в НБУ, Платинум Банк активно привлекал средства госпредприятий накануне банкротства.  

Всего банку удалось привлечь более 500 млн грн, в основном от Украэроруха и государственного морского порта "Черноморск" (46,3 млн грн). В целом в обанкротившемся банке потеряли средства более 10 госпредприятий. 

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Роман Бриль
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