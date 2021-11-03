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НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, подавшего вчера в отставку

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 12:04
НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, подавшего вчера в отставку - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Алексея Любченко, который вчера подал в отставку.

Собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net факт обысков.

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По данным источников Слидство.Инфо, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, подавшего вчера в отставку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эволюция экономиста Зеленского: от либертарианства до госкапитализма с привкусом социализма

Наталия Софиенко, Марк Сировой
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набу обыски Алексей Любченко
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