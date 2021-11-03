НАБУ и СБУ проводят обыски у министра экономики Любченко, подавшего вчера в отставку
03.11.2021, 12:04
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)
Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины Алексея Любченко, который вчера подал в отставку.
Собеседник в правоохранительных органах подтвердил LIGA.net факт обысков.
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По данным источников Слидство.Инфо, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.
В Бюро экономической безопасности сообщили, что обыски также проходят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.
- 20 мая 2021 года Верховная Рада назначила Алексея Любченко министром экономики вместо Игоря Петрашко. До этого Любченко занимал должность главы налоговой.
- 2 ноября Алексей Любченко подал в отставку. С соответствующим заявлением он обратился в аппарат Верховной Рады.
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