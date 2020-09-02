Наличных в обращении стало значительно больше

За период с начала года до 1 августа объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на 19,6% (или на 83,5 млрд грн) – с 425,1 млрд грн до 508,6 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице Национального банка.

За июль объем наличных в обращении увеличился на 4,6% – с 486,3 млрд грн до 508,6 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября в обращении находилось 2,96 млрд банкнот на сумму 505,6 млрд грн, а также 13,5 млрд монет на сумму почти 3 млрд грн.

В Нацбанке отмечают, что 2 сентября исполняется 24 года со дня начала денежной реформы в Украине и введения в обращение гривни.

"Во время денежной реформы, которая началась 2 сентября 1996 года, гривня заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. В течение двух недель – со 2 до 16 сентября 1996 года – продолжался обмен банкнот в соотношении 100 000 карбованцев к 1 гривне. С 24 часов 16 сентября 1996 года единственным законным средством платежа на территории Украины стала гривня", – отмечает регулятор.

На момент введения гривни в обращении находилось 338,1 трлн карбованцев.

В рамках перехода на гривню из обращения было изъято 97% эмитированных карбованцев (на сумму 327,9 трлн карбованцев), а в наличном обращении появилась новая национальная валюта на сумму 3,1 млрд грн.

В январе нынешнего года Национальный банк сообщил о том, что за 2019 год объем наличных в обращении увеличился на 6,2% до 425 млрд грн.

За январь-июнь 2020 года объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на 14,4% до 486,3 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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