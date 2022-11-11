"Налог на Google" пополнил госбюджет на $40 млн в третьем квартале

По итогам декларирования налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google") в государственный бюджет перечислено $40 млн, или 1,5 млрд грн, за третий квартал 2022 года. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

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Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce, Apple, Google Ireland, уточнил Гетманцев

Всего за 2022 год международные компании уплатили в государственный бюджет НДС с операций по предоставлению электронных услуг физлицам на таможенной территории Украины 4,1 млрд грн.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

26 декабря 2021 года Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев из-за "налога на Google".

24 мая украинский бюджет получил первые поступления от OnlyFans.

10 августа появились первые результаты "налога на Google": 53 компании задекларировали уплату $76 млн.

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Роман Бриль

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