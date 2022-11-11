"Налог на Google" пополнил госбюджет на $40 млн в третьем квартале
По итогам декларирования налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google") в государственный бюджет перечислено $40 млн, или 1,5 млрд грн, за третий квартал 2022 года. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.
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Наибольшие суммы были уплачены Google Commerce, Apple, Google Ireland, уточнил Гетманцев
Всего за 2022 год международные компании уплатили в государственный бюджет НДС с операций по предоставлению электронных услуг физлицам на таможенной территории Украины 4,1 млрд грн.
В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.
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