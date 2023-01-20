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"Налог на Google" пополнил госбюджет на 4,3 млрд грн в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 16:41
Фото: ЕРА

По итогам декларирования налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google") в государственный бюджет перечислено 4,3 млрд грн за 2022 год. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.    

Таким образом "налог на Google" обеспечил 1,4% всех сборов НДС за прошлый год, уточнил Гетманцев. 

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В ноябре глава парламентского комитета заявлял, что крупнейшими плательщиками налога стали Google Commerce, Apple, Google Ireland.  

Всего "налог на Google" платят 84 компании-нерезиденты, предоставляющие свои онлайн-услуги в Украине.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.   

"Налог на Google" пополнил госбюджет на 4,3 млрд грн в 2022 году

Читайте также: "Налог на Google". Какие сервисы и на сколько могут подорожать с 1 января 

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Роман Бриль
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