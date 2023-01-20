"Налог на Google" пополнил госбюджет на 4,3 млрд грн в 2022 году

По итогам декларирования налога на добавленную стоимость с операций по предоставлению электронных услуг ("налога на Google") в государственный бюджет перечислено 4,3 млрд грн за 2022 год. Об этом сообщил глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Таким образом "налог на Google" обеспечил 1,4% всех сборов НДС за прошлый год, уточнил Гетманцев.

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В ноябре глава парламентского комитета заявлял, что крупнейшими плательщиками налога стали Google Commerce, Apple, Google Ireland.

Всего "налог на Google" платят 84 компании-нерезиденты, предоставляющие свои онлайн-услуги в Украине.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

10 августа 2022 года появились первые результаты "налога на Google": 53 компании задекларировали уплату $76 млн.

В третьем квартале 2022 года "налог на Google" пополнил госбюджет на $40 млн.

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Роман Бриль

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