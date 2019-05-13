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13.05.2019, 13:19

Налог на выведенный капитал: законопроект могут отозвать

Налог на выведенный капитал: законопроект могут отозвать

Профильный комитет просит Верховную Раду принять в первом чтении закон о налоге на выведенный капитал. Иначе его придется отозвать

В налоговом комитете просят принять за основу проект закона о налоге на выведенный капитал и готовы обсудить компенсаторы с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина на заседании согласительного совета, передает корреспондент LIGA.net.

Южанина отметила, что на следующей неделе приезжает техническая миссия МВФ. "У нас будет возможность поговорить с ними о тех компенсаторах, на которых они настаивают", - сказала Южанина. Глава комитета напомнила, что если законопроект не будет принят в первом чтении до инаугурации нового президента, он будет отозван, поскольку его внес предыдущий президент.

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Она подчеркнула, что над текстом проекта специалисты работали три года.

Налог на выведенный капитал (НнВК) подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогооблажения.

Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.

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Теги: Южанина Нина, налог на выведенный капитал
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