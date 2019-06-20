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20.06.2019, 17:38

Налога на выведенный капитал не будет? Зеленский озвучил риски

Налога на выведенный капитал не будет? Зеленский озвучил риски

Президент заявил, что введение НнВК может привести к дыре в бюджете и не получению $2 млрд от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что налог на выведенный капитал (НнВК) пока что вводить не стоит. Об этом он заявил на встрече с бизнесом 20 июня, передает корреспондент LIGA.net, 

"Сейчас, именно сейчас, есть очень  большой риск, если мы введем налог на выведенный капитал. Так как может быть дыра в бюджете. Сначала  надо найти компенсаторы. Об этом мы и говорили с МВФ", - сказал Зеленский.

сли мы введем налог на выведенный капитал сейчас, в сентябре мы не получим $2 млрд от МВФ", - добавил он.

Налог на выведенный капитал (НнВК) подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогообложения.

Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.

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Теги: Владимир Зеленский
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