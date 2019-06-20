Налога на выведенный капитал не будет? Зеленский озвучил риски

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что налог на выведенный капитал (НнВК) пока что вводить не стоит. Об этом он заявил на встрече с бизнесом 20 июня, передает корреспондент LIGA.net,

"Сейчас, именно сейчас, есть очень большой риск, если мы введем налог на выведенный капитал. Так как может быть дыра в бюджете. Сначала надо найти компенсаторы. Об этом мы и говорили с МВФ", - сказал Зеленский.

"Если мы введем налог на выведенный капитал сейчас, в сентябре мы не получим $2 млрд от МВФ", - добавил он.

Налог на выведенный капитал (НнВК) подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогообложения.

Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента.

В Минфине считают, что введение налога на выведенный капитал в 2019 году ударит по доходам госбюджета. По подсчетам министерства, в первый год потери составят 46 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.