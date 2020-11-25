Налоговая досрочно выполнила годовой план по доходам. Ранее он был снижен
Государственная налоговая служба досрочно выполнила годовой план по доходам в госбюджет. Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко, сообщает пресс-служба ГНС.
В общий фонд госбюджета поступило 462,9 млрд грн. Это на 4,6 млрд грн (1%) превышает индикативы Министерства финансов по поступлениям в 2020 году. Любченко добавил, что для выполнения дополнительных 10% к плану необходимо получить еще 14,7 млрд грн.
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В Минфине заявили, что по некоторым пунктам план недовыполнен. В то же время ГНС перевыполнила план по НДС с учетом бюджетного возмещения (+28,4 млрд грн). Также перевыполнение плана по штрафам и санкциям составило 2,2 млрд грн, а по акцизному налогу – 0,7 млрд грн.
В ноябре ожидается возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. Глава ГНС Любченко заявил, что возмещение НДС плательщикам произойдет без задержек в указанные сроки.
- В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 2020 года и снизила план доходов на 119,8 млрд грн, до 975,8 млрд грн. При этом, расходы увеличили на 82,4 млрд грн, а дефицит – на 202,1 млрд грн.
- 4 июня экс-глава ГНС Серегй Верланов заявил, что в мае Минфин снизил план для ГНС на 19 млрд грн (с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн). Из-за этого перевыполнение составило 9% вместо недовыполнения на 26%.
- Согласно исследованию CASE Ukraine, 78% доходов госбюджета в 2021 году будут составлять налоги от покупок и трудовой деятельности украинцев.
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