Налоговая досрочно выполнила годовой план по доходам. Ранее он был снижен

Государственная налоговая служба досрочно выполнила годовой план по доходам в госбюджет. Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко, сообщает пресс-служба ГНС.

В общий фонд госбюджета поступило 462,9 млрд грн. Это на 4,6 млрд грн (1%) превышает индикативы Министерства финансов по поступлениям в 2020 году. Любченко добавил, что для выполнения дополнительных 10% к плану необходимо получить еще 14,7 млрд грн.

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В Минфине заявили, что по некоторым пунктам план недовыполнен. В то же время ГНС перевыполнила план по НДС с учетом бюджетного возмещения (+28,4 млрд грн). Также перевыполнение плана по штрафам и санкциям составило 2,2 млрд грн, а по акцизному налогу – 0,7 млрд грн.

В ноябре ожидается возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. Глава ГНС Любченко заявил, что возмещение НДС плательщикам произойдет без задержек в указанные сроки.

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Александр Мясищев

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