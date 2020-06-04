Минфин снизил план для налоговой на 19 млрд ради эффективности - Верланов

В мае Министерство финансов снизило план для Государственной налоговой службы на 19 млрд грн (с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн) из-за чего перевыполнение составило 9% вместо недовыполнения на 26%. Об этом Facebook написал экс-глава ГНС Сергей Верланов.
Он отметил, что в апреле карантин был значительно жестче, однако Минфин не уменьшил налоговой план. По подсчетам Верланова, если корректировка произошла, как запланировалось - до 23,2 млрд, то ГНС показала бы более 115% выполнения.
"А в мае, наоборот, из-за уменьшения плана на треть, имеем перевыполнение на 9% вместо невыполнения на 26% и делаем вид, что эффективность налоговой возросла", - написал Верланов.
- По данным Минфина, в мае в общий фонд госбюджета поступило 63,9 млрд грн, роспись выполнена на 100%.
- Вчера экс-руководитель Гостаможслужбы Максим Нефьодов также заявил, что Минфин снизил план для таможни на 9 млрд, чтобы показать эффективность ведомства. Он отметил, что в апреле таможня собрала в общий фонд госбюджета 19,6 млрд грн, тогда как в мае на 1 млрд грн меньше - 18,6 млрд грн.
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24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова, а также их заместителей.
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В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей". Кроме того, министр финансов заявил о наличии оснований для расследования действий Верланова и Нефьодова правоохранительными органами.
- Нефьодов оспаривает свое увольнение из таможни в суде. Заседание назначено на 1 июля. Верланов также подал иск, заседание запланировано на 19 июня.
Анна Андреева