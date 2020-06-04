Минфин снизил план для налоговой на 19 млрд ради эффективности - Верланов

В мае Министерство финансов снизило план для Государственной налоговой службы на 19 млрд грн (с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн) из-за чего перевыполнение составило 9% вместо недовыполнения на 26%. Об этом Facebook написал экс-глава ГНС Сергей Верланов.

Он отметил, что в апреле карантин был значительно жестче, однако Минфин не уменьшил налоговой план. По подсчетам Верланова, если корректировка произошла, как запланировалось - до 23,2 млрд, то ГНС показала бы более 115% выполнения.

"А в мае, наоборот, из-за уменьшения плана на треть, имеем перевыполнение на 9% вместо невыполнения на 26% и делаем вид, что эффективность налоговой возросла", - написал Верланов.