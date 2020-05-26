Восстановление в должности. Суд назначил дату заседания по иску Нефьодова

Максим Нефьодов подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к Кабинету министров о восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заседание назначено на 1 июля.
В ОАСК отмечают, что Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля, и просит восстановить его в должности главы Гостаможслужбы.
Кроме того, Нефедов просит суд "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".
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