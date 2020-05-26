Восстановление в должности. Суд назначил дату заседания по иску Нефьодова

Максим Нефьодов подал в Окружной административный суд Киева (ОАСК) иск к Кабинету министров о восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание назначено на 1 июля.

В ОАСК отмечают, что Нефьодов просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля, и просит восстановить его в должности главы Гостаможслужбы.

Кроме того, Нефедов просит суд "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".

Вечером 24 апреля Кабмин уволил руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова . Также уволены их заместители. В Минфине прокомментировали, что Нефьодов и Верланов "оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи" и "потеряли доверие людей".

Позже министр финансов Сергей Марченко заявил, что есть основания для расследования действий Верланова и Нефьодова.

15 мая Минфин сообщил об увольнении руководителей восьми таможен . Глава Одесской таможни получил предупреждение об увольнении.

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