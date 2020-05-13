Суд открыл дело о восстановлении Верланова в должности главы налоговой

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Сергея Верланова с требованием восстановить его в должности главы Государственной налоговой службы.

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Как сообщает пресс-служба суда, подготовительное заседание в деле назначено на 19 июня.

Среди требований Верланова - признать противоправным и отменить распоряжение Кабинета министров от 24 апреля №452-р, которым он был освобожден от должности, а также восстановить его на этой должности.

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